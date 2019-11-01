شركات السياحة الإيطالية تبحث تنظيم رحلات للصعيد

كشف محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، عن رغبة الشركات الإيطالية في زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إلى الصعيد، وبناء برامج متنوعة تجمع بين السياحة الكلاسيكية التي تتمثل في زيارة المناطق الأثرية والرحلات النيلية إلى جانب الترفيه.



وأضاف عثمان في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه من خلال مقابلته مع عدد من أصحاب شركات السياحة الإيطالية المتواجدين حاليًا في الأقصر على هامش الاستعداد لبورصة السياحة الإيطالية التي ستنطلق من الأقصر مع مطلع العام المقبل، أن أكثر التحديات التي تقف أمام تدفق السائح الإيطالي إلى الأقصر هو ارتفاع أسعار الطيران الداخلي، الذي يعوق حركة التدفق السياحي بالإضافة إلى عدم تطوير طريق بين مرسي علم والأقصر، بهدف تسهيل تنظيم برامج سياحية يمكنها الجمع بين السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية المتردد عليها السائح الإيطالي.