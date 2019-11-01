خالد قاسم: افتتاح مشروعات بالصعيد والدولة حريصة على التنمية

تواصل وزارة التنمية المحلية الإشراف على تنفيذ خطة الدولة لتنمية الصعيد، من خلال مراقبة المشروعات الجاري تنفيذها في محافظات الوجه القبلي، تحديدًا قنا وسوهاج.



ويعمل برنامج تنمية الصعيد على مراجعة المشروعات التنموية الكبرى التي يجري تنفيذها على أرض المحافظات، بغرض ضمان تنفيذها وإزالة المعوقات التي تواجهها.



وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ"الدستور" أن مخططات التنمية تسير بشكل منتظم، ولا تراجع عن تنفيذها وفق رؤية القيادة السياسية.



وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات التنموية بالمحافظات، بما يحقق التنمية على كافة مستوياتها، ويحسن من مستوى المعيشة للمواطنين.



وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تتابع عن كثب كل المشروعات الجاري تنفيذها في قنا وسوهاج، باعتبارهم الأكثر فقرًا، والدولة حريصة على تنميتها.