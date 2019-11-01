"شهادات من قلب المعركة" بثقافة أسيوط

نظم قصر ثقافة ديروط، احتفالية تحت عنوان "شهادات من قلب المعركة" بقاعة القصر، بدأت بالسلام الوطني، أعقبها محاضرة تحدث فيها الدكتور ناصر عبدالراضى علام، قائلًا: إن خطة الحرب بدأ الإعداد لها بعد قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بإعادة بناء القوات المسلحة، وكان الهدف الأساسي في خطة استعادة الكرامة هو إعادة الروح المعنوية لدي القوات المسلحة المصرية والتغلب علي أجهزة الرادار الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه فكر في طريقة لإقناع القادة السياسيين والعسكريين بالطيران المنخفض واستخدامه في الحرب.



وأضاف عاطف حلمي سيد أحد الأبطال الذين شاركوا في انتصار أكتوبر، أن إحدي زيارات مسئول كبير للجبهة أمر أربع طائرات بالطيران فوق منصة العرض مباشرة، ولم يصدق المسئول الكبير نفسه عندما شاهد براعة الطيارين المصريين، وكانت هذه الخطة سببًا في تغلب الطائرات المصرية علي الرادار الإسرائيلي، فلم يستطع الرادار الصهيوني كشف الطائرات المصرية يوم العبور إلا بعد وصولها.



أقيمت ورشة فنون تشكيلية للأطفال مع طلاب مدرسة بدر وحضانة تبارك وعمل مجسمات على الورق من خامات مستخدمة من البيئة تحت عنوان "أكتوبر والعبور"، كما تفقد الأطفال مكتبة الطفل وعمل ورشة حكى لقراءة بعض القصص عن نصر أكتوبر العظيم، بالإضافة إلى عروض سينما الأطفال، حيث استمتع الأطفال بمشاهدة بعض الأفلام الكرتونية الممتعة، بينما تم تقديم مجموعة من المواهب الأدبية الشابة والغناء، واختتمت الاحتفالية بتكريم بعض المتميزين في الرسم والغناء والتمثيل.