الأنبا رافائيل يواصل لقاءاته الروحية مع شعب ايبارشية سيدنى

يواصل نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة لقاءاته الروحية بشعب إيبارشية سيدنى لليوم الثالث على التوالى.



ترأس الأنبا رافائيل، صلاة القداس الالهى، صباح اليوم الجمعة، بكنيسة القديس مرقس بحى ارنكليف.



ومن المقرر أن يترأس مساء اليوم، الاجتماع العام بشعب ايبارشية سيدنى بكاتدرائية القديسة العذراء والقديس مار مينا بحى بيكسيلى.



وسيختتم الأنبا رافائيل زيارته لمدينة سيدنى بعد ظهر غد السبت، متوجهًا إلى مدينة ملبورن عقب انتهاء اليوم الروحى بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا بولا بحى جيلفورد.



تأتى زيارته الرعوية لإيبارشية ملبورن لمتابعة شئون كنائس إيبارشية ملبورن، والاحتفال باليوبيل الذهبى للكنيسة القبطية بأستراليا المقرر له مساء الأحد الموافق ٣ نوفمبر.