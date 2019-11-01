مركز مطروح: رفع أعمال القمامة بمنطقة وادي الرمل

أعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من أعمال النظافة اليومية ورفع القمامة في منطقة حي الزيتون بوادي الرمل.



وأضاف رئيس مركز ومدينة مطروح K أن محافظ مطروح وجه بإزالة جميع القمامة من أحياء وميادين محافظة مطروح لكي تظهر المدينة بالشكل الحضاري اللائق.



يذكر أن مركز ومدينة مرسي مطروح راجع كابلات أعمدة الإنارة بداية من الكيلو 1 وحتي الكيلو 8 للتأكد من عدم وجود كابلات مكشوفة حفاظًا على أرواح المواطنين بعد الطقس السيئ الذي ضرب المحافظة الأسبوع الماضي، تحت إشراف المهندس كامل رزق مدير إدارة الإنارة بمجلس المدينة وبناء على توجيهات محافظ مطروح.