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مصر

جهاز الشروق يكرم الموظف عن شهرى أكتوبر ونوفمبر

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:02 م
جريدة الدستور
علا العلاف
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في احتفالية نظمها جهاز تنمية مدينة الشروق لتكريم العامل المثالي الشهري الذي له بالغ الأثر في تحفيز العاملين بالجهاز على بذل المزيد من الجهد والعطاء فى العمل.

كرم المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس الجهاز، العامل المثالى لشهر أكتوبر المهندس محمد الحسينى، المشرف على عمليات رفع المخلفات والمقالب لتميزه في إدارة المنظومة بالمدينة وسرعة تفاعله لحل كل الشكاوى التي تواجه المواطنين، بينما كان الاختيار لشهر نوفمبر للمهندسة أمنية حمدي، من العاملين بالإدارة العامة للمشروعات لانتظامها فى العمل وعطائها الملموس وسعيها، لإضافة كل جديد يعود بالنفع على تقدم وحسن سير العمل.

وأوضح "رئيس الجهاز" بأنه يتم اختيار العامل المثالي، طبقًا لمعايير وأسس من أهمها الانضباط والالتزام في العمل وتحمل المسئولية وتقديم الأفضل.

كما أعرب المكرمون عن تقديرهم لهذا التكريم الذي يمثل لهم قيمة عظيمة معنوية تتمثل في تقدير رئيس الجهاز لهذا الجهد.

شارك في حفل التكريم نائب رئيس الجهاز للمشروعات ونائب رئيس الجهاز للكهرباء ونائب رئيس الجهاز للتشغيل والصيانة ونائب رئيس الجهاز للطرق ومدير عام المشروعات ومدير عام العقود والعطاءات.
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