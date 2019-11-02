السياحة النيلية فى مصر.. خيارك بموسم الشتاء

بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء يتهافت السائحين على حجز الرحلات النيلية في مصر، حيث تشهد إقبال كبير من جانب السائحين سواء من داخل البلد أو من الخارج عن طريق حجز الرحلات النيلية عبر الشركات السياحية.



وفيما يخص الرحلات النيلية هناك رحلات تستغرق 7 ليال وتكون من الأقصر لأسوان ثم الأقصر مرة أخرى ذهابا وإيابا أو العكس.



كما أن هناك رحلات نيلية تستغرق 3 ليال وتكون نقطة انطلاقها من أسوان للأقصر أو العكس، وتشمل زيارة المواقع الأثرية المتواجدة على ضفاف النيل وفى طريق الرحلة، فمثلا فى محافظة أسوان يشمل البرنامج زيارة معابد: "إدفو وكوم أمبو وفيلة" بجانب السد العالي والمسلة الناقصة.



وفي محافظة الأقصر تشمل الزيارات عدد من المعابد يأتي أبرزها "معبد الكرنك، معبد الأقصر، معابد البر الغربي، ووادي الملوك والملكات، وهناك رحلات اختيارية كالصوت والضوء وزيارة معبد أبوسمبل والقرى النوبية وجولة بالحنطور".



وتشمل الرحلات النيلية تقديم فقرات للسائحين على سبيل المثال الفلكلور النوبي والرقصات النوبية، والأغاني على الباخرة وهناك مسابقات أيضًا ويتم تقديم الأطعمة التي اشتهر بها أهل النوبة والأقصر.