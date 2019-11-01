"يكافح الإرهاب".. 10 معلومات عن القمر المصرى "طيبة 1"

خطوة جديدة تتخذها مصر في مجال تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة لمصر 2030، بانطلاق القمر الصناعي الأول لأغراض الاتصالات "طيبة 1"، لتحقيق نهضة غير مسبوقة.



- سيسهم "طيبة 1" فى توفير خدمات الإتصالات للقطاعين الحكومى والتجارى.

- تم تصنيعه من خلال تحالف شركتى " تاليس إلينيا سبيس – إيرباص " الفرنسيتين.

- يطلق بواسطة شركة "آريان سبيس" إحدى الشركات الرائدة فى هذا المجال.

- سيغطى (طيبة-1) مصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

- يدفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريض النطاق للمناطق النائية والمنعزلة، لدعم المشروعات التنموية.

- يسهم في سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.

- ينهض بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وكل القطاعات الحكومية الأخرى.

- يدعم كل أجهزة الدولة فى مكافحة الجريمة والإرهاب الذى يهدد أمن واستقرار الشعوب، كما يوفر خدمات الإنترنت عريض النطاق.

- سيعمل القمر الجديد على توفير خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل.

-"طيبة -1" هو القمر الأول من سلسلة "طيبة سات" التى تعتزم مصر إطلاقها وستحدث نقلة نوعية فى خدمات الاتصالات فى إفريقيا.



