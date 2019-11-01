نساء مصر: القوات المسلحة لا تدخر جهدًا فى سبيل بناء الدولة

قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتح الباب أمام القطاع الخاص للدخول في المشروعات المختلفة التي تنفذها الدولة المصرية والقوات المسلحة، من شأنه زيادة مساهمة رجال الأعمال والشركات الخاصة بشكل أكبر في النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها مصر.



وأضافت العبسي، في بيان لها، أن القوات المسلحة المصرية لا تدخر جهدًا في سبيل بناء الدولة المصرية وسعيها نحو التقدم واستعادة مكانتها بين دول العالم على مختلف الأصعدة.



وأوضحت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن القطاع الخاص الجاد الوطني لا غنى عنه كشريك في التنمية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أن جميع خطط التنمية التي تعمل الدولة على تحقيقها تعتمد بشكل كبير جدا على مشاركة القطاع الخاص، بما يمثل الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس لهذا القطاع.