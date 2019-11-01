طبيب مصرى يشارك بـ3 أبحاث دولية خاصة بالإبصار

شارك الدكتور عاصم زهران، استشاري جراحات المياه البيضاء، وعلاج ضعف الإبصار، فى مؤتمر الجمعية الأوروبية للمياه البيضاء وعيوب الإبصار، بثلاثة أبحاث غير مسبوقه دوليًا عن استخدام تشريط القرنية بالفيمتوليزر لمرضى الاستجماتيزم المزدوج فى تصليح الإبصار فى البعيد، مع الاستغناء تمامًا عن نظارة القراءة.



أما البحث الثانى، فهو عملية شد القرنية لحالات القرنية المخروطية، المصاحبة للمياه البيضاء دون الحاجة لزراعة قرنية.



كما شارك بتكنيك جراحى جديد، وهو أول عملية تتم دوليًا لإزالة المياه البيضاء بالفاكو، وإزالة تليف وتوسيع تشريط وغرز استجماتزم لمريض سعودي كان قد زرع قرنية منذ سنوات، واتبعها بتشريط بالفمتوليزر، وجاء يعاني من تليف التشريط واستجماتزم غير منتظم، ومياه بيضاء، وقد تحسنت الرؤية لديه إلى 66.



يذكر أن زهران هو صاحب أعلى معدل عالمي في عمليات علاج ضعف الإبصار بتقنية الفمتوليزك، والليزك إس بي كي، وزراعة العدسات متعددة البؤر.