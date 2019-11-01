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تقارير ومتابعات

غرفة تحكم غاز طبيعى تهدد سكان المرج.. ومواطنون:"معرضة للانفجار"

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:00 م
جريدة الدستور
آية سالم _ حسام حسين
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حالة من الفزع انتابت أهالي منطقة المرج، بمحافظة القاهرة، تحديدًا في شارع مؤسسة الزكاه محطة عبدالله رفاعي، بسبب وجود تلال من القمامة بمحيط غرفة منظم الغاز الطبيعي، واحتمالية تعرضها للاشتعال في أي وقت.

وقال علاء مرضي، أحد السكان، إنه في حالة حدوث اشتعال لتلك القمامة، ستتسبب في كارثة، لافتا ى من الممكن أحد المارة يلقي سيجارة دون الالتفات القمامة ولا غرفة الغاز المجاورة لها.

وطالب الحي بسرعة اتخاذ إجراءات لإزالة تلك القمامة من محيط الغرفة، وحذر المواطنين من إلقاء المخلفات حرصًا على حياتهم.

وقالت غادة محمد، إن القمامة أصبحت منتشرة في أرجاء منطقة المرج بالكامل، إلا أن وجودها بجوار غرفة منظم للغاز الطبيعي يمثل خطرًا أكبر وأفزع على السكان المحيطين لها.

وتابعت أن القمامة من الممكن أن تشتعل نتيجة للتفاعل دون تدخل أي عنصر بشري لإشعالها، مما يسبب كارثة تزهق حياة عديد من السكان.

وأضاف علي محمود، أن القمامة ليست خاصة بالسكان، بل لأحد المصانع يقلى نفاياته الخاصة بجوار الغرفة، مؤكدًا على ضرورة تحذيرهم من كارثة قبل حدوثها.
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