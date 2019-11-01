بومبيو يدعو للإسراع بتشكيل حكومة.. أسباب تجميد مساعدات واشنطن للبنان

للأسبوع الثالث على التوالى تستمر تظاهرات لبنان، في ظل عدم جدوى استقالة حكومة سعد الحريرى، التي احتفل بها المتظاهرون وعبر المجتمع الدولى عن قلقه إزاء الاستقالة.



ودفع عدم الاستقرار اللبناني، للإعلان عن قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتجميد مساعدات عسكرية قدرها 105 ملايين دولار للبنان، بعد يومين فقط من استقالة حكومة الحريري، وفقًا لما كشف عنه مسئولون في الإدارة الأمريكية لشبكة "رويترز".



وقال المسئولون "الخارجية الأمريكية أبلغت الكونجرس، يوم الأربعاء، أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي قررا تجميد هذه المساعدات العسكرية للبنان، والتي كانت تهدف إلى تعزيز الأمن في البلاد".



وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن "الكونجرس قلق بشدة من الوضع في لبنان، ويجب علينا التأكد أولًا من عدم الانحدار في حرب أهلية مرة أخرى، فالولايات المتحدة تدعم لبنان، حيث القضايا الأمنية والاقتصادية أيضًا".



وأكدت شبكة "فويس أوف أمريكا" أن المتظاهرين الذين يقطعون الطرق لا يسمحون سوى لأفراد الطواقم الطبية بالمرور.



وتابعت أن المحتجين في لبنان يصطفون مع بعضهم البعض في وحدة وطنية نادرة، ويلقون باللوم على المؤسسة السياسية بسبب الفساد، ويطالبون بإصلاح شامل للسياسة الطائفية في لبنان.



وأوضحت أن العالم يدرك جيدًا أن الحريري قادر على قيادة إدارة تكنوقراطية لمعالجة الأزمة المالية وتلبية مطالب المحتجين، فهو رئيس وزراء مسلم مع رئيس جمهورية مسيحي ورئيس برلمان شيعي.



وأوضحت أن المتظاهرين الشيعة لا يرغبون في وجود الحريري، ودون الدعم الكامل للطبقة السياسية في لبنان، يمكن القضاء على أي حكومة.



وأشارت إلى أنه الآن وبعد توحيد اللبنانيين في ثورتهم، دون الرجوع إلى انتماءاتهم الدينية، فمن المحتمل أن يطالبوا بنظام سياسي جديد ولن يقبلوا عون كرئيس.



وأكد المحللون أن لبنان يواجه أزمة مالية واقتصادية تلوح في الأفق، فهناك انهيار اقتصادي قادم مع انهيار العملة المحلية، حيث يصل حجم الديون لـ86 مليار دولار، وهو ما يمثل 150% من الناتج المحلي الإجمالي.



وأوضحت أن هذه الأزمة أثارت رد فعل في الولايات المتحدة الأمريكية، ومخاوف في الكونجرس ووزارة الخارجية ما دفعهم لاتخاذ قرار بتجميد المساعدات.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، بيانًا يدعو القادة السياسيين في لبنان إلى "الإسراع في تشكيل حكومة جديدة يمكنها بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن يستجيب لاحتياجات مواطنيها".



وردد بومبيو ما قاله مطالب الشعب اللبناني بحكومة جديدة "فعالة وفعالة" تنفذ الإصلاح الاقتصادي وتنهي الفساد "المستوطن".