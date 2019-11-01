حظى بإشادة واسعة.. "سيدة البحر" أول فيلم سعودى فى أيام قرطاج

تعيد المخرجة السعودية شهد الأمين، السينما السعودية إلى الأضواء بعرض عربي أول لفيلمها "سيدة البحر" في أيام قرطاج السينمائية، لينال إشادة واسعة وإيجابية من قبل النقاد سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مقالات النقد المختلفة.



وصرحت الناقدة هدى الطرابلسي من خلال حوار مع المخرجة على موقع الإندبندت النسخة العربية بأن "الفيلم يعالج قضايا المرأة بأسلوب وجداني شاعرى"، وأشادت الناقدة بجرأة طرح المخرجة شهد الأمين لموضوعها، بجانب عدم تخوّفها من رد فعل الجمهور.



وعن الفيلم، علّق الناقد طارق الشناوى: "السينما السعودية تتقدم"، كما وصف التجربة والجرأة الإخراجية للمخرجة شهد الأمين بانتعاش سينمائي في المملكة العربية السعودية.



كما وصفت الناقدة سارة القصاص بأنه "فيلم سعودي يتحدى التقاليد، ومن خلاله تشهد السينما السعودية تطورًا ملحوظًا وكبيرًا، وخاصةً في المهرجانات العالمية، حيث يكشف عن جيل من المخرجات السعوديات اللاتي استفدن من الواقع ونقلنه إلى الشاشة الكبيرة".



وكتب الناقد يسري الشيخاوي: "فيلم سيدة البحر يغرّد خارج السرب، وبرؤية إخراجية هربت إلى الواقعية السحرية لتنقل معاناة النساء في مجتمعها وفي كل المجتمعات".



ومن بين الإشادات النقدية على مواقع التواصل الاجتماعي كتب الناقد أمير العمري عن سيدة البحر: "عمل أصيل بديع وساحر ومن الأفلام النادرة الأولى التي تكشف عن موهبة تشكيلية وسينمائية وخيال بديع.. وميل واضح لسينما الشعر.. ولابد أنها سيكون لها شأن كبير مستقبلًا إن استطاعت العثور على تمويل لاستيعاب خيالها الجامح".



وقد قوبل الفيلم السعودي بارتياح من قِبل الجمهور التونسي، الذين رأوْا فيه جرأة وخروجًا عن المألوف، لمعالجته إحدى القضايا الحية، لدعم المرأة في نيل حقوقها ومكانتها في المجتمع.





وينافس فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد الأمين، أحدث الإنتاجات السينمائية من شركة "إيمج نيشن أبوظبي"، للمرة الأولى في الشرق الأوسط من خلال المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية في الفترة بين 26 أكتوبر و2 نوفمبر بعد عروض عالمية في مهرجانات سينمائية بارزة كان آخرها لندن ولوس أنجلوس. كما سيشارك أيضا في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (من 20 إلى 29 نوفمبر) في دورته الـ41 في مبادرةٍ للاحتفاء بكونه أول مهرجان سينمائي عربي على الإطلاق يوقّع على ميثاق المساواة بين النساء والرجال "5050 في 2020" وهو مبادرة عالمية تحث جميع المهرجانات السينمائية على الالتزام بتحقيق تمكين المرأة وتمثيلها بشكل عادل في صناعة الأفلام بحلول عام 2020.



ويحكي فيلم "سيدة البحر" للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين حكايةً أسطورية عن فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة، تُقرر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدى أسرتها وتثور على التقاليد المظلمة المتبعة في قريتها والتي تفرض تقديم الإناث من أطفالها إلى مخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة. وحصل الفيلم في عرضه العالمي الأول على جائزة "فيرونا" للفيلم الأكثر إبداعًا ضمن مسابقة أسبوع النقاد المرموقة خلال فعاليات النسخة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.



فيلم سيدة البحر من تأليف وإخراج المخرجة السعودية شهد الأمين، وهو من إنتاج شركة "إيمج نيشن أبوظبي" وشارك في الإنتاج كل من بول ميلر وستيفن ستراكان من شركة "فيلم سوليوشنز، ورولا ناصر من شركة "إماجيناريوم فيلمز"، بالتعاون مع المنتجين التنفيذيين محمد الدراجي وماجد الأنصاري، ويقوم ببطولته بسيمة حجّار في دور حياة وأشرف برهوم ويعقوب الفرحان وفاطمة الطائي، وقد صورت جميع أحداث الفيلم بسلطنة عُمان.