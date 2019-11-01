لحقى اللبنانية تطالب باستمرار المظاهرات

طالبت مجموعة لحقي اللبنانية، باستمرار التحركات الشعبية في الشارع حتى تحقيق كل أهداف الحراك.



وأضافت المجموعة فى بيان لها، بإجراء استشارات نيابية فورية لتشكيل حكومة مؤقتة ذات مهام محددة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب.



ودعت لحقى الحكومة المقبلة بإدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، مع القيام بحملة لمناهضة الفساد واستعادة الأموال العامة المنهوبة.