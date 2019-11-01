حملات مكبرة بالشرقية لغلق مقاهي وكافتيريات غير مرخصة

وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعة تنفيذ قرارات غلق المقاهي والكافتريات والمحال التجارية المخالفة، والتأكد من تراخيصها القانونية، وعدم السماح لأصحابها التعدي على الرصيف وإحداث ضوضاء للمواطنين لتواجدها داخل الكتلة السكنية.



وأشار المحافظ إلى أن هناك تعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تطبيق القانون على المخالفين، وفرض هيبة الدولة دون محاباة لأحد، من خلال شن حملات تفتيشية مفاجئة على المقاهي والكافتريات والمحال التجارية غير المرخصة بنطاق كل مركز ومدينة وحي، وغلق غير المرخص منها واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وقد نفذت مراكز المدن والأحياء حملات مكثفة لغلق المقاهي والكافيتريات غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث أغلقت رئاسة حي أول الزقازيق 11 مقهى وكافيتيريا ومحل غير مرخص، وقامت مركز ومدينة مشتول السوق بغلق ٧ مقهى وكافتريا ومحل غير مرخص، وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بغلق 8 مقهى وكافيتيريا ومحل غير مرخص.



كما أغلقت رئاسة مركز ومدينة بلبيس مقهى غير مرخص، وأغلقت رئاسة مدينة منشأة أبوعمر 7 مقهي وكافيتيريا ومحل غير مرخص، وأغلقت رئاسة مركز ومدينة ههيا 10 مقهي وكافيتيريا ومحل غير مرخص.



وأغلقت رئاسة مدينة صان الحجر 3 مقهى وكافيتيريا ومحل غير مرخص، وأغلقت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير 13 مقهى وكافيتيريا ومحل غير مرخص، وأغلقت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم 10 مقاهي وكافيتيريا ومحل غير مرخص.