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سياسي

البرلمان يستجيب لتوجيهات الرئيس بـ3 استجوابات للحكومة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عائشة حسن
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بادر عدد من أعضاء مجلس النواب، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، بالتقدم بأول استجواب، حيث أعلن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقدمه خلال الفترة المقبلة بأول استجواب ضد وزير الري، بكافة الأدلة والمستندات للبرلمان، تمهيدًا لسحب الثقة من وزير الري، بشأن تنصله من تحمل مسئولية ما يحدث بشأن نقص المياه، تاركا رئيس الجمهورية يواجه الأزمة منفردًا دون أن يقوم وزير الري بأى إجراءات.

من جهته، أعلن النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التقدم باستجواب لوزير المالية بشأن عدم التزام بعض الجهات بتطبيق الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أنه قام بإعداد تقرير عن الجهات غير الملتزمة، ولم تفعل قرار رئيس الجمهورية بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور.

وتقدمت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، باستجواب لوزير الإسكان بشأن إهدار المال العام وشبهات الفساد التي تشوب عمليات التعاقد بشأن سيارات واتوبيسات مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجالس الأمناء وشركات خاصة، والتي تم إسناد هذه الأعمال لها بالأمر المباشر.

يذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد أنه على اتم الاستعداد لمناقشة أي استجواب يقدم من أي نائب الآن، لأنه حق أصيل للبرلمان.
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