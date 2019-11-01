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اقتصاد

تراجع أسعار القمح اليوم الجمعة 1- 11- 2019

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:42 م
القمح
القمح
طارق عتمان - أسامة الشندويلي
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شهدت أسعار القمح تراجعًا ملحوظًا خلال بداية التعاملات المسائية، اليوم الجمعة، نهاية الاسبوع أولى جلسات شهر نوفمبر، في الأسواق التجارية، وسجل الطن نحو 507.62 دولار مقارنة بنحو521.38 دولار أمس.

وكانت أسعار العقود الآجلة للقمح، تسليم ديسمبر، ارتفعت عند 180 دولارا للإردب، خلال تعاملات الجمعة، مرتفعة بنسبة 1.6%، وهبطت في وقت سابق بمقدار 0.48%، لتتداول على انخفاض عند 177 دولارا للإردب.

ويقدر استهلاك مصر من القمح بنحو 16 مليون طن سنويا، يتم إنتاج 7 ملايين طن قمح محليا، في حين يتم استيراد نحو ما بين 9 ملايين طن سنويا.
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