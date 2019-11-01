الحسينى: النواب يسعون جاهدين لحل مشكلات المواطنين

قال النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن النواب دائما موجودون في الشارع سواء من خلال اللقاءات التي ينظمونها مع الأهالي بصفة مستمرة، أو من خلال تفعيل الأدوات الرقابية داخل البرلمان، منوها إلى أنه تم استدعاء كل الوزراء أكثر من مرة داخل البرلمان، وتقريبًا أسبوعيًا يأتي للمجلس أكثر من 4 وزراء، وذلك لبحث المشكلات التي تتعلق بكل ملف وزارة على حدة.



وأشار الحسيني، إلى أن البرلمان مفعل كل الأدوات البرلمانية والتشريعية، بجانب نشاط عدد كبير من النواب في التفاعل مع المواطنين ونقل مشاكلهم للمسئولية، فهناك عائق آخر ملقى على النواب وهو إعداد تشريعات بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، ويقضي على الظواهر السلبية، مشيرًا إلى أن النواب إذا وجدوا أى أزمة في الشارع على الفور يتم بحثها ويكون حلها إما إصدار تشريع للمواجهة والتصدي، وإما استدعاء الوزير المسئول لمواجهته بها.