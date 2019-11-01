طن النيكل يسجل 16765 دولارًا اليوم الجمعة 1-11-2019

شهدت أسعار معدن النيكل ارتفاعًا ملحوظًا، خلال بداية التعاملات المسائية اليوم الجمعة، نهاية الاسبوع، أولى جلسات شهر نوفمبر، في الأسواق التجارية، وسجل الطن نحو 16765 دولارًا، مقارنة بنحو 16607.5 دولار أمس.



كانت أسعار النيكل شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بلغ نحو 975 دولارًا.



يشار إلى أن مصر تسعى إلى ضبط الأسعار، عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة المقبلة؛ لتراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة، تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

