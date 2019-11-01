بدء رصف طريق "التتالية - منشأة خشبة" في أسيوط

قالت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط، إنه تم البدء في رصف طريق التتالية - منشأة خشبة بمركز القوصية بطول 7 كم، وذلك ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية 2019-2020 لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية التي تسهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات.



وأكدت رئيس مركز ومدينة القوصية أنه تم وضع خطة متكاملة تستهدف رصف وتمهيد الطرق بالمركز والقرى تتم بالتوازي في عدد من الأماكن لإنهاء خطة الرصف للعام المالي الحالي، وذلك في إطار النهوض بمشروعات الرصف وإنشاء شبكة طرق تربط قرى ومراكز المحافظة لتحسين الحركة المرورية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضحت هويدا شافعي أنه جارٍ رصف طريق التتالية - منشأة خشبة بداية من كوبري أبو كليلة حتى الوحدة الصحية بعرب التتالية بطول 1. 7 كم، لافتة إلى تسوية وتمهيد عدد من الطرق وإنارتها تيسيرًا على المواطنين في الانتقالات الداخلية وتقديم خدمات أفضل لهم.