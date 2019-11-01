انطلاق فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك (فيديو)

عرضت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يرصد انطلاق فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة-1".



وانطلقت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة -1"، الذي تنفذه قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية للمرة الأولى، ويستمر على مدار أسبوعين بجمهورية مصر العربية.



وبدأت المرحلة التحضيرية للتدريب بتنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية، تناولت مناقشة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة، وكذلك تنظيم محاضرات تعريفية بإمكانيات قوات الدفاع الجوي المصري والروسي، وذلك لنقل وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين، والتدريب على الاستخدام التكتيكي لمعدات وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة.



يأتي التدريب "سهم الصداقة–1" استكمالًا لخطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة، بما يساهم في دعم علاقات التعاون العسكري وجهود الأمن والاستقرار.