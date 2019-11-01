الجمعة 01 نوفمبر 2019 الموافق 04 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

توك شو

انطلاق فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك (فيديو)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين عباس
طباعة
عرضت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يرصد انطلاق فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة-1".

وانطلقت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة -1"، الذي تنفذه قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية للمرة الأولى، ويستمر على مدار أسبوعين بجمهورية مصر العربية.

وبدأت المرحلة التحضيرية للتدريب بتنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية، تناولت مناقشة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة، وكذلك تنظيم محاضرات تعريفية بإمكانيات قوات الدفاع الجوي المصري والروسي، وذلك لنقل وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين، والتدريب على الاستخدام التكتيكي لمعدات وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة.

يأتي التدريب "سهم الصداقة–1" استكمالًا لخطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة، بما يساهم في دعم علاقات التعاون العسكري وجهود الأمن والاستقرار.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أمام الناس.. شاب يطلق النار بسلاح آلي على صديقه في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاصفة وإعصار مداري يضربان عدة دول عربية غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لقانون الخدمة المدنية

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار السبت المقبل

ads

الصور

image description

صور| فعاليات افتتاح السيسى لمصنعى الغازات الطبية والصناعية

image description

عمره 4 قرون.. حكاية "خان الزراكشة الأثري" قلعة نقش المعادن

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

الأكثر قراءة

مصرع سائحة وإنقاذ 18 في حريق لنش سياحى بمرسى علم

رسالة قاسية من هانى شاكر إلى محمد رمضان

نجاة 18 سائحًا.. التفاصيل الكاملة لـ«حريق مركب مرسى علم»

حقيقة إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لقانون الخدمة المدنية

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

بسبب ألف دولار.. مذيعة تلطم على الهواء (فيديو)

الصحة

خبير يؤكد أهمية تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم قبل النوم

دراسة: الوجبات السريعة السبب الرئيسى لبدانة الأطفال

أعراض نقص فيتامين "د"

فوائد القرع العسلى فى الشتاء

الرئيس نيوز

بريطانيا تخصص 25 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني

محتجون يقتحمون مبنى جمعية المصارف في بيروت والقوى الأمنية تخرجهم

المالية: آليات جديدة لمنع الاحتكار.. ومزايا تحفيزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

عن الثورة وماسبيرو والغربان.. كواليس تروى لأول مرة عن حمدي قنديل

منوعات

طالب يبتكر وجها آليا وقفازا ذكيا لمساعدة مرضى التوحد

العثور على جزء من جسم الطائرة الكورية المنكوية بجزر"دوكدو"

بملابس محتشمة.. نتاليا تفوز بأول مباراة مصارعة نسائية فى السعودية.. (فيديو)

دراسات: المدخن يفقد 10 سنوات من عمره

كشكول

دراسة تكشف: 2.3% معدل الزيادة السنوية لبدانة الأطفال

"بناء فريق عمل ناجح " ورشة عمل للقيادات بعين شمس

11 نوفمبر.. انطلاق بطولة اللياقه البدنية بجامعة حلون

بدء استعدادات امتحانات نصف العام بـ"6 أكتوبر التعليمية"

إسلام سياسي

بمشاركة 3500 واعظ وواعظة.. البحوث الإسلامية يطلق "بالنبي نقتدي "

الإمام الأكبر يقرر مضاعفة الإعانة الشهرية لبيت الزكاة بمناسبة المولد النبوي

منشق: عودة الإخوان للمشهد مرهونة بعدة عوامل

الإفتاء: شهر ربيع الأول رفع الله قدره بين الشهور بميلاد النبي (فيديو)


زيت وسكر

تعرف على توصيات مؤتمر “مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية”

تعرف على أسعار الأسمنت والجبس اليوم الجمعة 1-11-2019

تعرف على أعلى سعر للحوم فى المحافظات اليوم الجمعة1-11-2019

الذهب يسجل ارتفاعًا بمقدار 7جنيهات اليوم الجمعة1-11-2019

مقالات الرأي
مدحت بشاى
توطين التعصب الدينى.. مسئولية مَنْ؟
مؤمن المحمدي
المتنبى فى مصر
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «1-2»
ماجد حبته
باكستان.. ويومان أسودان
المزيد

الثقافة

5 إصدارات جديدة لقصور الثقافة استعدادًا لمعرض الكتاب الـ51

رفع القيمة المالية للمكرمين فى مؤتمر أدباء مصر

دار الزيات تصدر كتاب "عنى" لـ رانيا العرينى

وائل خورشيد يكتب: حيرة الحياة القصوى

صفحتنا ع الفيس بوك