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تقارير ومتابعات

قسوة زوج أم.. يعذب طفلين بإطفاء سجائر فى أماكن حساسة بجسديهما

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:29 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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حالة جديدة من جرائم العنف هزت منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، بعدما تعرض طفلان للتعذيب علي يد زوج أمهما.

وقالت نجوي إبراهيم، جدة الطفلين، لوالدهما، إن مشاكل دبت بين ابنى وزوجته انتهت بالطلاق، وتزوجت بآخر وأخذت الطفلين معها، ياسين بدر محمد، ٤ سنوات، ونور، ٨ سنوات.

وأضافت أن أمهما كانت تسكن في منطقة غير العجمي وكان الجيران يبلغونها أن الطفلين يتعرضان للتعذيب قائلة: "إحنا مكنتش بنصدق لحد ما نقلت في العجمي جنبنا"، بدأت شكاوى الجيران تزيد بأن الطفلين يتعرضان من زوج أمهما.

وتابعت: «ذات يوم ذهبنا إلي البيت وبالفعل وجدنا آثار التعذيب علي جسدهما، حرقهما بالسجائر في أماكن حساسة بمعرفه أمهما»، قائلة:" أمهما كانت بتقول لهم أوعوا تقولوا أحسن أخلى عمو يضربكم تانى".

وأشارت جدة الطفلين إلى أنها حررت محضرًا، وتقريرًا طبيًا، مؤكدة أنها تطالب بالتحرك من المسئولين تجاه هذا الأمر والعمل على استعادة حق الطفلين.
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