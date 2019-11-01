رئيس جامعة سوهاج: مبادرة "صنايعية مصر" تغير مسار الشباب تجاه سوق العمل

قال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، إن مبادرة "صنايعية مصر" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تأهيل الشباب وتغيير مسارهم، لأننا نعمل على تخريج عدد كبير من الشباب، وربما يكون سوق العمل غير مستوعب كل هذا العدد.



وأضاف "عبدالمنعم"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن العمالة الفنية الموجودة في سوق العمل غير مؤهلة وغير مدربة بشكل جيد، لافتًا إلى أن الناس تتعلم تلك الحرف بالتبعية والممارسة والخبرة، ولكن ليست بها احترافية، وأسس واضحة في التعليم.



وأشار "عبد المنعم"، إلى أن الجامعة بها كلية تعليم صناعي مصنفة ضمن أفضل أربع كليات على مستوى الجمهورية، لأنها تتعامل مع القطاع الصناعي والمهني بشكل أكبر.