خطوة جديدة فى "ثورة الاتصالات".. مصر تستعد لإطلاق القمر "طيبة 1"

تستعد جمهورية مصر العربية لإطلاق القمر الصناعي الأول لأغراض الاتصالات (طيبة -1)، والذي سيسهم في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري، وقد تم تصنيع القمر من خلال تحالف شركتي "تاليس إلينيا سبيس - إيرباص" الفرنسيتين وهما من الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع الأقمار، وجارٍ الاستعداد للإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" إحدى الشركات الرائدة في مجال إطلاق الأقمار الصناعية، وسيوفر (طيبة-1 ) التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر "2030" للنهوض بالوطن في شتى المجالات.



ويسهم القمر الصناعي "طيبة -1" فى دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريض النطاق للمناطق النائية والمنعزلة، لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، كما يسهم فى النهوض بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وكل القطاعات الحكومية الأخرى، ويدعم كل أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب الذي بات ظاهرة تهدد أمن واستقرار الشعوب، كما يسهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأغراض الحكومية والتجارية.



وانطلاقًا من جهود مصر للتعاون مع دول القارة الإفريقية خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019 واستضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية سيعمل القمر الجديد على توفير خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل.



جدير بالذكر أن القمر الصناعي "طيبة -1" هو القمر الأول من سلسلة "طيبة سات" التي تعتزم مصر إطلاقها في الفترة القادمة، والتي ستحدث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات في مصر وإفريقيا.