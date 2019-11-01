بالتهشير والتنقيط.. رجب علاء يعلم الموهوبين الرسم بلا مقابل

اكتشفت موهبته منذ الصغر، انخرط في عالم الفن مبكرًا، دائمًا يقوده لاكتشاف قدراته، كانت والدته ملهمته لتعلم الرسم، منذ أن كان طفلًا صغيرًا، ورغم اعتقاده بأنه فاشل، كانت تطلعه على عدة أنواع من الرسم، تجلب له جميع أدواته، إلى أن وجد ضالته فى التنقيط والتهشير عام ٢٠١٧، وبدأ نشر هذا الفن.



رجب علاء، شاب عشريني، اتسمت لوحاته بالبساطة، سرعان ما بدأ تطوير نفسه، من خلال فيديوهات تعليم الرسم عبر يوتيوب، وعدد من الفنانين.



يحكي "علاء" للدستور: أرسم بالرصاص والفحم والألوان الخشب وألوان الزيت والجاف والتحبير، اشتغل بعدد من الأساليب الفنية لإنتاج لوحاتى، استخدم الاسكتشات السريعة وأسلوب التنقيت والتهشير، قائلًا: "التهشير أسلوب في الرصاص سريع لكنه لم يتبع مدرسة معينة للرسم مكون من مجموعة خطوط مترابطة".



لم يشارك صاحب الـ٢٦ عامًا، في معارض اعتقادًا منه أن أكثر من معرض في مصر هدفه الربح فقط، دون إعطاء جانب من الخبرة المهنية، موضحًا أنه نظم ورش تعليم الرسم للاحتراف في عدد من البلدان المنصورة والمنوفية والقناطر الخيرية، سعيًا لتعليم الموهوبين دون مقابل، وخلق نوع من الفن الجديد في دول العالم.