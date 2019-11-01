إزالة مكامير الفحم المخالفة فى دمياط

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، برئاسة مجدي خاطر، لإزالة مكامير الفحم في المهد ومراعاة كل الاشتراطات والمعايير البيئية.



حيث تحركت الحملة لتنفيذ قرارات الإزالة لمكامير الفحم بقرية البساتين مركز كفر البطيخ، والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة مكمورة على مساحة 100 متر تحت إشراف محمد عمر، نائب رئيس مركز كفر البطيخ لشئون القرى، وعبدالله الجندي، رئيس قرية البساتين.



يذكر أن محافظ دمياط، شددت على سرعة تلبية مطالب المواطنين بإزالة كل المكامير المضرة ومراعاة كل الاشتراطات والمعايير البيئية بالتعاون مع إدارة البيئة.



كما تمكنت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط من إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بمنطقة الربعمائة التابعة لقرية الرياض مركز كفر البطيخ على مساحة 180 مترًا، وتمت إزالة التعدي وإعادة الأرض إلى طبيعتها.