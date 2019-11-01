ارتفاع أسعار الفولاذ اليوم الجمعة 1- 11- 2019

شهدت أسعار معدن الفولاذ ارتفاعًا ملحوظًا خلال بداية التعاملات المسائية، اليوم الجمعة، نهاية الاسبوع أولى جلسات شهر نوفمبر، في الأسواق التجارية، وسجل نحو 1690 دولارًا للطن، مقارنة بسعره أمس الذي سجل نحو 1490 دولارًا.



ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل الفولاذ ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".



يُشار إلى أن أسعار "الفولاذ" شهدت صعودًا مقارنة بالشهر الماضي، بزيادة بلغت 95 دولارًا.