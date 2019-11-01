"أيامنا أحلى.. نظمي" ندوة في الإدارة الصحية بالدلنجات

نظمت الإدارة الصحية بمركز ومدينة الدلنجات ندوة بعنوان "أيامنا أحلى، نظمي"، وذلك في إطار الجهود المبذولة للقضاء على المشكلة السكانية والعمل على نشر ثقافة تنظيم الأسرة لدورها المهم في توفير الجو الملائم لنمو الطفل في بيئة صحية واجتماعية ونفسية، وتخفيض الأعباء الاقتصادية وتوفير مستوى جيد من التغذية والرعاية الصحية والتعليم.



حيث تضمنت الندوة شرحًا مفصلًا لمفهوم تنظيم الأسرة والهدف الرئيسي منه، بالإضافة لتوضيح الإيجابيات المترتبة على التنظيم، وأثر ذلك على صحة الأم وأبنائها وعلى استقرار الأسرة وتنمية المجتمع، لما تمثله الأسرة من مكانة كبيرة في المجتمع، كما وضع الإسلام ضوابط لجميع أمور حياتنا اليومية.



كما تمت مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتباعد فترات الحمل ودورها في تقليل نسب وفيات الأطفال وتوفير فرص تعليم أفضل للأبناء، وتم التأكيد على دور الرائدات الريفيات في توعية السيدات بمخاطر الحمل المبكر وأهمية تنظيم الأسرة والوسائل المناسبة والآمنة في التنظيم.



وكذا مناقشة أسباب المشكلة السكانية وأهمها سوء توزيع السكان على مساحة الدولة، حيث يمثل أكثر من 60% من إجمالي سكان مصر في المدن، ما أدى إلى انخفاض العاملين بمجال الزراعة، وقلة المنتجات الزراعية، ما يؤدي إلى اتساع الفجوة الغذائية.



وفي نهاية الندوة أكد كامل غطاس، رئيس مجلس ومدينة الدلنجات، على دور الدولة المصرية في الاهتمام بصحة المرأة المصرية، وأشاد بالمبادرات التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها حملة فيرس سي وحملة صحة المرأة المصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.



هذا، وقد أوصت الندوة بتفعيل دور الرائدات الريفيات في عمل ندوات في القرى والنجوع لعمل الدعاية الكاملة لمعرفة وسائل تنظيم الأسرة، ومواجهة المشكلة وإيجاد الحلول من خلال زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة والحد من زيادة السكان بإصدار تشريعات جديدة مع وضع استراتيجية إعلامية متكاملة، وتفعيل فكرة التوزيع السكاني من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة.