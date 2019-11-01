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محافظات

تشييع جثمان الشهيد باسم فكري في جنازة عسكرية بقنا (فيديو)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:05 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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احتشد المئات من زملاء النقيب باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص جنوبي محافظة قنا، وذلك أثناء تشييع جثمانه في الجنازة العسكرية التي أقيمت بمسجد السيد عبدالرحيم القناوي.

حيث استشهد النقيب باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص جنوبي محافظة قنا، على يد خارجين عن القانون، عقب قيامه بإحباط محاولة هروب متهم في قضايا متعددة، بعد أن تم إلقاء القبض عليه.

وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد باستشهاد النقيب باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص جنوب محافظة قنا، وإصابة 4 من أفراد الشرطة بطلقات نارية، وذلك على أيدي خارجين عن القانون حال ترأسه لحملة أمنية مكبرة ومشددة على البؤر الإجرامية.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا، أن رئيس المباحث تلقى طلقات نارية خلال مشاركته بالحملة ضد خارجين عن القانون، فيما أصيب أمناء الشرطة بطلقات نارية، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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