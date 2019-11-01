الجمعة 01 نوفمبر 2019 الموافق 04 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

محافظات

قصة بطل.. "شهيد قوص" أحبط تهريب هارب فاستشهد بطلقة فى صدره

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:14 م
شهيد قوص
شهيد قوص
قنا: إسلام البكري
طباعة
عُرف بكونه بطلًا، دائم الحماس ومحبًا لعمله، ولا يأبه لأي خطر، يضع نفسه في أولي الصفوف دائمًا، هو الشهيد النقيب باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص جنوب محافظة قنا، والذي استشهد مساء أمس الخميس، على يد خارجين عن القانون عقب إصابته بطلقة في الصدر، بعد قيامه بإلقاء القبض على متهم هارب من أحكام قضائية، على يد أقربائه بعد أن حاولوا تهريبه بعد أن تم ضبطه.

ووفق مصدر أمني بمديرية أمن قنا، فإن الشهيد البطل الراحل، باسم فكري، رئيس مباحث قسم شرطة قوص، استشهد بعد قيامه بترأسه حملة أمنية مكبرة مكونة من ضباط الشرطة ورجال المباحث الجنائية، بإلقاء القبض على متهم هارب من أحكام قضائية في قضايا خطف وقتل وسرقة، من عائلة آل صديق بمركز قفط جنوب المحافظة.

ويضيف المصدر، أن البطل ورفاقة من قوات الأمن ضبطت المتهم المطلوب على ذمة 5 قضايا من قسم شرطة قفط، وأثناء اقتياده إلى قسم شرطة مركز قوص قام اثنان من أقربائه يستقلون دراجة نارية بإطلاق وابلًا من الرصاص على القوة الأمنية، وذلك لمحاولة تهريب المتهم من سيارة الشرطة قبل اقتياده لسجن قسم الشرطة.

وتابع المصدر في سياق تصريحاته، أنه أثناء مبادلة الأجهزة الأمنية بإطلاق النار، وفي مشهد بطولي، تمكن الرائد والقوة المرافقة من إصابة العناصر الإجرامية، من مستقلي الدراجة النارية، وإفشال مخططهم، في تهريب المتهم، حتى أصيب بطلق ناري استشهد على إثره البطل الخلوق، ليقابل ربه فيما أصيب 4 أفراد من قوات الأمن.

وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد استشهاد النقيب باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص جنوب محافظة قنا، وإصابة أميني شرطة بطلقات نارية، وذلك على يد خارجين عن القانون حال ترأسه لحملة أمنية مكبرة ومشددة على البؤر الإجرامية.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن، عن أن رئيس المباحث تلقى طلقات نارية خلال مشاركته بالحملة ضد خارجين عن القانون، فيما أصيب أمناء الشرطة بطلقات نارية وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

حقيقة إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لقانون الخدمة المدنية

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار السبت المقبل

منذ يوم

مصدر أمني يكشف سبب "المؤبد" لزوجة قتلت مغتصبها

منذ حوالي 10 ساعات

فيديو.. توفيق عكاشة يرصد مكافأة لمن يجيب عن هذا السؤال

ads

الصور

image description

صور| فعاليات افتتاح السيسى لمصنعى الغازات الطبية والصناعية

image description

عمره 4 قرون.. حكاية "خان الزراكشة الأثري" قلعة نقش المعادن

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

الأكثر قراءة

مصرع سائحة وإنقاذ 18 في حريق لنش سياحى بمرسى علم

رسالة قاسية من هانى شاكر إلى محمد رمضان

حقيقة إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لقانون الخدمة المدنية

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار السبت المقبل

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

بسبب ألف دولار.. مذيعة تلطم على الهواء (فيديو)

الصحة

خبير يؤكد أهمية تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم قبل النوم

دراسة: الوجبات السريعة السبب الرئيسى لبدانة الأطفال

أعراض نقص فيتامين "د"

فوائد القرع العسلي في الشتاء

الرئيس نيوز

محمد فراج يستعد لتصوير الصندوق الأسود

إيفانكا ترامب تحتفل بعيد ميلادها بصورة "جريئة"

"الهجرة" و"التخطيط" يعلنان توصيات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"

"الضرائب": حوافز ضريبية جديدة لتشجيع المنتج المحلي

منوعات

بملابس محتشمة.. نتاليا تفوز بأول مباراة مصارعة نسائية في السعودية (فيديو)

دراسات: المدخن يفقد 10 سنوات من عمره

"الرجال أكثر تسلية من النساء" يثير جدلا على تويتر

معيدة تربية نوعية تساعد المكفوفين على عزف الموسيقى

كشكول

"التعليم" تكشف حقيقة تغيير مواصفات امتحان طلاب الدمج

حقيقة حذف بيانات المُعلمين المؤقتين من البوابة الإلكترونية للتوظيف

غداً.. انطلاق قافلة جامعة المنصورة إلى جنوب سيناء

"الخشت": توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات دولية مع جامعات ومؤسسات عالمية

إسلام سياسي

بمشاركة 3500 واعظ وواعظة.. البحوث الإسلامية يطلق "بالنبي نقتدي "

الإمام الأكبر يقرر مضاعفة الإعانة الشهرية لبيت الزكاة بمناسبة المولد النبوي

منشق: عودة الإخوان للمشهد مرهونة بعدة عوامل

الإفتاء: شهر ربيع الأول رفع الله قدره بين الشهور بميلاد النبي (فيديو)


زيت وسكر

تعرف على توصيات مؤتمر “مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية”

تعرف على أسعار الأسمنت والجبس اليوم الجمعة 1-11-2019

تعرف على أعلى سعر للحوم فى المحافظات اليوم الجمعة1-11-2019

الذهب يسجل ارتفاعًا بمقدار 7جنيهات اليوم الجمعة1-11-2019

مقالات الرأي
مدحت بشاى
توطين التعصب الدينى.. مسئولية مَنْ؟
مؤمن المحمدي
المتنبى فى مصر
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «1-2»
ماجد حبته
باكستان.. ويومان أسودان
المزيد

الثقافة

دار الزيات تصدر كتاب "عنى" لـ رانيا العرينى

وائل خورشيد يكتب: حيرة الحياة القصوى

"وضع المرأة في المجتمعات العربية" موضوع العدد الجديد من "ميريت الثقافية"

خالد جلال ينعي لاعب السيرك أحمد كمال

صفحتنا ع الفيس بوك