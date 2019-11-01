قصة بطل.. "شهيد قوص" أحبط تهريب هارب فاستشهد بطلقة فى صدره

عُرف بكونه بطلًا، دائم الحماس ومحبًا لعمله، ولا يأبه لأي خطر، يضع نفسه في أولي الصفوف دائمًا، هو الشهيد النقيب باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص جنوب محافظة قنا، والذي استشهد مساء أمس الخميس، على يد خارجين عن القانون عقب إصابته بطلقة في الصدر، بعد قيامه بإلقاء القبض على متهم هارب من أحكام قضائية، على يد أقربائه بعد أن حاولوا تهريبه بعد أن تم ضبطه.



ووفق مصدر أمني بمديرية أمن قنا، فإن الشهيد البطل الراحل، باسم فكري، رئيس مباحث قسم شرطة قوص، استشهد بعد قيامه بترأسه حملة أمنية مكبرة مكونة من ضباط الشرطة ورجال المباحث الجنائية، بإلقاء القبض على متهم هارب من أحكام قضائية في قضايا خطف وقتل وسرقة، من عائلة آل صديق بمركز قفط جنوب المحافظة.



ويضيف المصدر، أن البطل ورفاقة من قوات الأمن ضبطت المتهم المطلوب على ذمة 5 قضايا من قسم شرطة قفط، وأثناء اقتياده إلى قسم شرطة مركز قوص قام اثنان من أقربائه يستقلون دراجة نارية بإطلاق وابلًا من الرصاص على القوة الأمنية، وذلك لمحاولة تهريب المتهم من سيارة الشرطة قبل اقتياده لسجن قسم الشرطة.



وتابع المصدر في سياق تصريحاته، أنه أثناء مبادلة الأجهزة الأمنية بإطلاق النار، وفي مشهد بطولي، تمكن الرائد والقوة المرافقة من إصابة العناصر الإجرامية، من مستقلي الدراجة النارية، وإفشال مخططهم، في تهريب المتهم، حتى أصيب بطلق ناري استشهد على إثره البطل الخلوق، ليقابل ربه فيما أصيب 4 أفراد من قوات الأمن.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد استشهاد النقيب باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص جنوب محافظة قنا، وإصابة أميني شرطة بطلقات نارية، وذلك على يد خارجين عن القانون حال ترأسه لحملة أمنية مكبرة ومشددة على البؤر الإجرامية.



وكشفت تحريات أجهزة الأمن، عن أن رئيس المباحث تلقى طلقات نارية خلال مشاركته بالحملة ضد خارجين عن القانون، فيما أصيب أمناء الشرطة بطلقات نارية وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.