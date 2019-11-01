دير "أبو مينا" في رسالة ماجستير لراهب قبطي بجامعة كفر الشيخ

ناقش قسم الآثار بكلية الآداب، جامعة كفر الشيخ اليوم رسالة الماجستير المقدمة من الراهب القمص تداوس آفا مينا، والتي حملت عنوان "دير أبو مينا وملحقاته الأثرية أحد مناطق التراث العالمي في مصر حتى القرن الـ١٢ الميلادي، الـ٦ الهجري - دراسة أثرية فنية في ضوء دراسة جديدة".



وتكونت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور حجاجي إبراهيم محمد، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة طنطا رئيسًا ومناقشًا، والأستاذ الدكتور وليد شوقي البحيري، عميد كلية الآداب جامعة كفر الشيخ مشرفًا وعضوًا، والأستاذ الدكتور حسام أحمد المسيري، رئيس قسم الآثار جامعة كفر الشيخ مناقشًا وعضوًا.



وفي ختام المناقشة قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

