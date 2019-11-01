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الكرازة

تفاصيل حريق كنيسة "الجيوشى" بشبرا

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:56 ص
الجيوشي
الجيوشي
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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أعلنت إيبارشية كنائس شبرا الجنوبية، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن تفاصيل الحريق الذى شب في كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا، صباح اليوم الجمعة.

وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى أنه فى نحو الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة، لوحظ تصاعد دخان بالدور الثاني بمبنى الخدمات بكنيسة مارجرجس الجيوشى بشبرا، مما أثار انتباه المصلين.

وتابعت في بيانها أن عددًا من الخدام صعدوا إلى موقع الحريق، وتبيّن لهم أن هناك حريقًا بالدور الثاني بالمبنى بجوار المسرح، فاستخدموا طفايات الحريق والتجهيزات الموجودة بالكنيسة، إلا أن النيران بدأت في التصاعد بكثافة.

واختتمت إيبارشية شبرا الجنوبية بيانها، قائلة "إنه تم استدعاء قوات الحماية المدنية التي حضرت على الفور وتمت السيطرة على النيران".
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