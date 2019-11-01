مونديال قطر 2022 تحت الحماية التركية

كشفت صحيفة "ديلي صباح" التركية، عن تفاصيل اتفاق بين قطر وتركيا حول تأمين كأس العالم 2022، المقرر إقامته في الإمارة الخليجية.



وذكرت الصحيفة التركية، أن المسؤولين الأتراك والقطريين، وقعوا مذكرة تفاهم يوم الخميس في العاصمة التركية أنقرة، للتعاون الأمني في كأس العالم 2022 بقطر.



وتم الإعلان عن الاتفاق في اجتماع بين وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، ورئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.



ووفقًا لما ذكرته "ديلي صباح" ينص البروتوكول القطري التركي على دعم الشرطة الوطنية التركية للتدابير الأمنية خلال كأس العالم في قطر، ومن المقرر أن يتعاون الجانبان في تبادل خبرات الأمن بينهما وفقًا لنص الاتفاق.



وأوضحت الصحيفة التركية، أن تركيا ستقدم الدعم إلى شرطة قطر لمكافحة الشغب والتدخل في حالات الطوارئ والعمليات الخاصة والتدابير الأمنية ضد التهديدات الأمنية، كما سترسل تركيا وحدات تفكيك القنابل وكلاب الشرطة إلى الإمارة الخليجية.