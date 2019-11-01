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توك شو

للفتيات.. كيف تواجهين مرحلة البلوغ؟ (فيديو)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:42 ص
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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كشف الدكتور أحمد عارف، استشاري النساء والتوليد بطب القصر العيني، كيفية التعامل مع فترة البلوغ عند الفتيات، لافتًا إلى أن هذه المرحلة عادة يحدث بها مشاكل ومضاعفات.

وأشار "عارف"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن هذه المرحلة تبدأ من سن 7 أو 8 سنين، موضحًا أنه نتيجة لهذه المرحلة يحدث تغيرات شكلية وجسمانية ونفسية.

وأوضح "عارف"، أن هذه التغيرات تظهر في شكل بعض الشعر الخفيف في مناطق متفرقة من الجسم، أما بالنسبة للشكل الجسماني يبدأ يختلف طول الفتاة، وكبر في بعض الأعضاء التناسلية، ولكن هذا أمر طبيعي وصحي، مؤكدًا أن من أهم الأمور في تلك المرحلة هي عدم الزيادة في الوزن، لأنه قد يؤدي إلى اضطراب في مرحلة البلوغ أو أعراض مثل تكيس المبايض.
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