دينية البرلمان تناقش قانون تنظيم هيئة الأوقاف الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وعدد من طلبات الإحاطة.



وتجتمع اللجنة يوم الأحد المقبل، لمناقشة طلب إحاطة بشأن توفير الخرائط والإحداثيات الخاصة لتخصيص قطعة أرض مسجد موسى لإنشاء مسجد خليل ومصلى الحصري، وطلب إحاطة بشأن عدم طرح بعض المساجد بمركز المنيا والمدرجة بخطة الوزارة للإشهار العام والمحلي منذ سنوات رغم تكرار الوعود وعدم الوفاء بها.



وكما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الاثنين المقبل، لاستمرار نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان (الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة)، وتستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون في اجتماعها يوم الثلاثاء.