انخفاض التعاملات بالبورصة إلى 44.2 مليار جنيه خلال أكتوبر

تراجعت قيم وأحجام التداولات بالبورصة خلال شهر أكتوبر المنقضي بنحو ملحوظ، حيث سجلت إجمالي قيمة التعاملات نحو 44.2 مليار جنيه، مقابل 54.8 مليار جنيه خلال شهر شهر سبتمبر السابق عليه.



كشفت بيانات حديثة للبورصة، عن وصول إجمالي حجم التعاملات إلى 5.54 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 471 ألف صفقة بيع وشراء خلال شهر أكتوبر، مقابل 4.95 مليار ورقة مالية تمت من خلال تنفيذ 532 ألف صفقة بيع وشراء خلال شهر سبتمبر.



أوضحت البورصة، أن سوق الأسهم استحوذت على 35.42 % من إجمالي قيم التداولات بسوق داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 64.58 %.



وأشارت البورصة إلى استحواذ المستثمرين المصريين على 73.8 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 18.1 %، والعرب على 8.1 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.