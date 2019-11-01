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اقتصاد

22 شركة في الجناح المصري بمعرض "جلفود" للتصنيع الغذائي بدبي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:18 ص
جلفود
جلفود
دعاء أبو العزم
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نظمت هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الهندسية المشاركة المصرية بمعرض "جلفود للتصنيع 2019" الذي اختتمت فعالياته أمس بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أقيم الجناح المصري بالمعرض على مساحة 444 متر مربع وذلك بمشاركة 22 شركة منها 4 شركات تعمل في مجالي التصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف و18 شركة تعمل في مجال مكونات التصنيع الغذائي.

وقال الدكتور عبدالعزيز الشريف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات إن معرض جلفود يعد أكبر معرض تجاري في قطاع معالجة وتصنيع الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وملتقى استراتيجي للمنتجين والمستثمرين والموزعين والموردين من مختلف أنحاء العالم من كل القطاعات الرئيسية فى مجالات الصناعات الغذائية.

وأشار الشريف إلى أن المعرض يعتبر من أكثر المعارض رواجًا بالمنطقة باعتباره ملتقى الصناعة الأول لعقد كبرى الصفقات والمبيعات على مدار العام، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية من المعرض أقيمت على مساحات عرض تصل إلى 81 ألف متر مربع بمشاركة أكثر من 1600 شركة عارضة تمثل 60 دولة حيث حظي المعرض هذا العام بإقبال كبير بلغ 35 ألف زائر ومشتري الأمر الذي يمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

ومن جانبه أوضح نائل إسماعيل، مدير الجناح المصرى أن المعرض في دورته الحالية أتاح فرص التعرف على تكنولوجيا الذكاء الصناعي والروبوتات، والتي تعمل على تحويل منشآت تصنيع الأغذية والمشروبات إلى مصانع ذكية، كما ساهم في توفير العديد من الإرشادات حول أفضل الخدمات اللوجستية وقدم أحدث الابتكارات وحلول لتحسين الإنتاج الأمر الذي مكن الشركات المصرية من اكتشاف الاتجاهات الجديدة في نكهات الأطعمة والتعرف على مصممي المصانع والمعامل، مشيرًا إلى أن المعرض شارك به خبراء دوليون في مجال المأكولات والمشروبات وكبار الصناع والمبدعين، لتبادل الآراء والمعلومات ومناقشة تطورات الأسواق العالمية وبحث أحدث الحلول التي تسهم في تعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاجية والجودة.

وأشار إلى أن المعرض تضمن مجالات المكونات الغذائية والمعالجة والتغليف والميكنة والتحكم وحلول سلاسل التوريد والابتكارات في مجال المكونات الغذائية والمعدات وأدوات تحسين الأعمال التجارية.
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