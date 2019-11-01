الإسكندرية تفوز بالمركز الأول في جائزتين عن التميز الحكومى

فازت محافظة الإسكندرية بالمركز الأول في فرعين بـ"جائزة مصر للتميز الحكومي"، حيث حصل حي أول المنتزه على المركز الأول في "جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة - فئة الأحياء"، كما فاز مركز خدمات المواطنين التكنولوجي بحي أول المنتزه، بالمركز الأول في جائزة "الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية - فئة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين"، وذلك خلال حفل الإعلان عن الجائزة والذي أقيم بمركز المؤتمرات في القاهرة.



يذكر أن "جائزة التميز الحكومي" تأتي في إطار رؤية مصر 2030، وتهدف الجائزة إلى الارتقاء بالأداء الحكومي على مختلف المستويات، وتحفيز الموظفين الحكوميين على التميز والإبداع والابتكار، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية على تقديم خدمات حكومية نوعية تسرّع مسارات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية، وتلبي احتياجات وتطلعات المواطنين وفق المعايير العالمية للجودة والتميّز الحكومي.