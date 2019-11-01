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فن

الحجار يبدع على مسرح أوبرا جامعة مصر.. ويوسف شعبان وأحمد عبدالعزيز وسوسن بدر أبرز الحضور (صور)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:14 ص
جريدة الدستور
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فى سهرة فنية خاصة واحتفالية كبيرة على أوبرا مسرح جامعة مصر، تألق النجم الكبير على الحجار، وسط استقبال وحفاوة بالغة من الحضور من كل الأعمار، حيث امتلأت قاعة أوبرا مسرح مصر على آخرها من محبى النجم الكبير، وازدانت بحضور نخبة من نجوم الدراما العربية والمصرية، على رأسهم النجم الكبير يوسف شعبان والنجمة سوسن بدر ، والنجم أحمد عبدالعزيز والنجمة صفاء الطوخى وغيرهم من الإعلاميين والأدباء والمفكرين وكل الجماهير من رجال وسيدات وأطفال وشباب فى احتفالية وأمسية فنية رائعة.

وشهدت بداية الحفل تجاوبًا وتفاعلًا كبيرين بين الحجار والحضور، حيث تقدم الحجار بالشكر إلى القائمين على تنظيم الاحتفالية من مسئولى جامعة مصر، وأيضاً مشيدًت بنجوم الدراما المصرية وحضورهم الحفل،  والذى أضفى جوًا من السعادة على وجه الحجار والجماهير، ووجه التحية إلى يوسف شعبان وعبدالعزيز وسوسن بدر وصفاء الطوخى.

وأعرب الحجار عن سعادته بما شاهده من استقبال رائع وحفاوة كبيرة من محبيه بقاعة أوبرا مسرح مصر وسط تفاعل كبير من الحضور، وتألق بتقديم باقة من أجمل أغانيه، ومنها «المال والبنون، والليل وآخره، وعارفة، ومسألة مبدأ»، وغيرها من أجمل الأغانى الرومانسية، واختتم فقرته الموسيقية بتقديم باقة من الأغانى الوطنية والتى نالت استحسان الحضور .

ويذكر أن أوبرا مسرح جامعة مصر تقوم بتنظيم حفلات دورية تحمل اسم «أضواء المدينة»، بحيث يتم تقديمها من خلال برنامج فنى متكامل يقوم بإحيائه مجموعة من كبار نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى «السوبر ستار»، حيث كان حفل النجم على الحجار فى ختام شهر أكتوبر الجارى، والنجمة إليسا ضيفة أوبرا مسرح جامعة مصر  ١٣ ديسمبر المقبل.
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