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توك شو

جمال عفيفى: الإخوانى هشام عبدالله يعانى من حالة إحباط (فيديو)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:14 ص
هشام عبدالله
هشام عبدالله
ياسمين عباس
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قال الكاتب جمال عفيفي، إن الإخواني الهارب هشام عبد الله يحاول جذب تعاطف المتابعين له على أدائه وأفعاله، لكنها سياسة واضحة لجميع القنوات الإرهابية التي بها سباب وشتائم، معتقدين أنه الحل الوحيد لحالة الإحباط الموجودة لديهم.

وأضاف "عفيفي"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أنهم يخاطبون إرهابيين مثلهم، مؤكدًا أنهم ليسوا إعلاميين، لكن المتلقى أصبح ينفر من تلك القنوات الإرهابية، بسبب سبابهم، وهجومهم على الدولة المصرية وإنجازاتها.

وأشار "عفيفي"، إلى أن الإخواني الهارب هشام عبدالله يعاني من حالة إحباط، كل السباب والحملات المشوهة التي تنفذ على الدولة المصرية والقوات المسلحة والشعب المصري ذهبت هباءً، فهو وصل لمرحلة الإحباط لهذا السبب.
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