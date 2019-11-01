مصرع سائحة وإنقاذ 18 في حريق لنش سياحى بمرسى علم

لقيت سائحة أمريكية مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر احتراق لنش سياحي جنوب البحرالأحمر، بينما تم إنقاذ 18 سائحا آخرين بالإضافة إلى نجاة 12 من طاقم المركب، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسي علم.



كانت قد شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة اندلاع حريق في مركب سفارى وتفحمه بالكامل شمال مدينة مرسى علم، وقد أسفر الحادث عن وفاة سائحة أمريكية، وإنقاذ 18 سائحا آخرين، كانوا على متنه، بالإضافة إلى 12 طاقم المركب، حيث التهمت النيران جسم المركب وتفحم بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة.





