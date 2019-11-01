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مصر

الحكومة تنفي تراجع الصادرات غير البترولية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:06 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تراجع صادرات مصر غير البترولية لمختلف دول العالم.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري، الصادر عنه قبل قليل، إنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراجع الصادرات المصرية غير البترولية.

وأوضحت الوزارة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 3%، حيث سجلت 19 مليارًا و201 مليون دولار مُقارنة بنحو 18 مليارًا و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن الزيادة في حجم الصادرات انعكست إيجابيًا على انخفاض العجز في الميزان التجاري، الذي تراجع بقيمة بلغت 669 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، لافتةً إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لجهود الوزارة فى دعم المنتج المحلي وإحلاله محل المثيل المستورد، وذلك فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلي والنهوض بالتجارة الخارجية.

وأضافت الوزارة أن هناك 4 قطاعات تصديرية حققت نموًا ملموسًا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، تضمنت صادرات قطاع المنتجات النسيجية، والتي سجلت نحو 2 مليار و571 مليون دولار مقابل 2 مليار و335 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، مُحققةً زيادة نسبتها 10%، كما سجلت صادرات الصناعات الهندسية مليارًا و873 مليون دولار مُقارنةً بمليار و722 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، مُحققةً زيادة نسبتها 9%، وكذلك سجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نحو مليار و268 مليون دولار مقابل مليار و180 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بزيادة نسبتها 7%، في حين سجل القطاع الطبي 392 مليون دولار مقابل 382 مليون دولار بزيادة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mti.gov.eg).
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