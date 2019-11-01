عقب صلاة الجمعة.. جنازة عسكرية لشهيد الشرطة بمسجد القناوي

أعلنت محافظة قنا بالتنسيق مع مديرية الأمن، أنه من المقرر إقامة جنازة عسكرية لرئيس مباحث قوص الذي استشهد أثناء مداهمة أحد الأوكار الإجرامية بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط، جنوب المحافظة.



ويترأس مراسم الجنازة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، واللواء مجدي القاضي مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، ويشيع الجثمان من مسجد السيد عبدالرحيم القناوي عقب صلاة الجمعة، حتى مقابر العائلة بمدينة قنا.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية، مفاده استشهاد النقيب باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص جنوب محافظة قنا، وإصابة أميني شرطة وخفيرين بطلقات نارية، وذلك على أيدي خارجين على القانون خلال قيادته لحملة أمنية مكبرة ومشددة على البؤر الإجرامية.