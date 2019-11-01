طلب إحاطة للحكومة لكشف خطتها نحو الاهتمام بالتصنيع الزراعي

تقدم الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة، والصناعة، والاستثمار، بشأن خطوات الحكومة نحو تشجيع التصنيع الزراعي.



وأكد ضيف، في طلب الإحاطة، أن الاعتماد على الزراعة فقط، لتوفير عائد للفلاح وأسرته او لأصحاب المساحات الكبيرة من الأراضي، لم يعد مجديا، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، في ظل السياسات الزراعية غير الواضحة من جانب الحكومة، مما يؤدي إلى تكبد الفلاحين ومالكي الأراضي خسائر كبيرة، أو عدم تحقيق هامش ربح مناسب.



وأوضح الدكتور البدري ضيف، أن تلك الأزمة تتطلب من الحكومة تعظيم الاستفادة من الزراعة، من خلال تشجيع التصنيع الزراعي، ودعوة الفلاحين والمستثمرين، للاستثمار في مجال التصنيع الزراعي.



وقال: التصنيع الزراعي يحقق قيمة مضافة للناتج القومي للبلاد، ويقلل من الفاقد في السلع الزراعية، كما أنه يسهم في حل مشكلة البطالة، وتوفير عائد جيد للفلاح والمستثمرين، بالإضافة توفير العملة الصعبة للبلاد من خلال تصدير تلك المنتجات.



وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بتوضيح خطتها، لتشجيع التصنيع الزراعي، وهل هناك دعم له وكيفية الحصول عليه، وعدد المستفيدين منه حتى الآن.