إغلاق قرية شهيد قوص والقبض على 10 مشتبهين

أغلقت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، مداخل ومخارج قرية البراهمة التي شهدت الاشتباكات بين أحد المسجلين خطرا وحملة أمنية، وذلك لتضييق الخناق على مرتكبي الواقعة ومنع تسللهم إلى الجبال والهروب.



فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها على الطرق السريعة المؤدية للقرية، ومنطقة الاشتباكات، مع تفتيش وفحص كافة العناصر المشتبه بهم، وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا على القرية لمنع أي اشتباكات من قبل العناصر الإجرامية، وألقت القبض على 10 أشخاص من المشتبه بهم في الاشتراك مع العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد باستشهاد النقيب باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وإصابة أميني شرطة بطلقات نارية، وذلك على أيدي خارجين عن القانون خلال قيادته حملة أمنية مكبرة ومشددة على البؤر الإجرامية.



وكشفت التحريات الأولية عن أن رئيس المباحث تلقى طلقات نارية خلال مشاركته بالحملة ضد خارجين عن القانون، فيما أصيب أمينا الشرطة بطلقات نارية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.