التنمية المحلية: ورش تدريب العاملين هدفها خدمة المواطن

أكد مساعد وزير التنمية المحلية، المهندس صلاح شحاتة، أن مركز التدريب والتنمية سقارة، نجح خلال الفترة الماضية في تنظيم العديد من ورش العمل التدريبية للعاملين، بقطاعات الإدارة المحلية، بأحدث طرق التدريب الجديدة.



وأضاف شحاتة، لـ"الدستور"، أن هناك خطة واضحة معتمدة من وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع عدد من الجهات والوزارات، تستهدف رفع كفاءة العاملين، وزيادة قدراتهم على العمل بالمحليات، بما يتوافق مع التكنولوجيا العصر الحديث.



وأشار إلى أن أسباب تخصيص دورات تدريبية للعاملين بالمحليات، هي حرص الحكومة على إنجاز مصالح المواطنين، بشكل سريع، يقلل من الروتين ويقضي على كل المشكلات والأزمات التي يتعرض لها المواطن خلال توافده على الوحدات المحلية، لإنجاز مهامه.