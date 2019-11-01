دار الزيات تصدر كتاب "عنى" لـ رانيا العرينى

صدر حديثًا لدار الزيات للنشر والتوزيع، لصاحبتها الدكتورة شاهندة الزيات، كتاب "عنى"، للكاتبة والشاعرة المبدعة رانيا صلاح العرينى، استعدادًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51 المقرر انطلاقها، يناير المقبل.



الكتاب عبارة عن رحلة حياة المؤلفة، ويضم بعض المواقف التي تعرضت لها، لتكشف للشباب كيفية التخلص من المعوقات التي تواجهنا في حياتنا والتغلب عليها.



ويحتوي الكتاب، بجانب بعض فقراته النصوصية على أشعار للمؤلفة، وجاء على غلافه:



"من وسط نار البَرد باكتب لكم..

وباقول لكم..

أنا اللي داق المُر.. وماحلّاش

أنا العاشق بدون رجعة

وطابعة الكِلمة في جروحه

وماستغناش..

أنا العاصي بدون توبة

وطوبة فـ حَلق ناس أوباش..

أنا ال متصاب في حادث شر

ووحدي -للأسف- من عاش..".