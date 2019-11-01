حقيقة وقف "استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل"

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية.



وذكر المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر عنه قبل قليل أنه تواصل مع هيئة التأمين الصحي الشامل والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل دون أي توقف.



وأوضحت الهيئة أنَّ التشغيل الفعلي للمنظومة بدأ بمحافظة بورسعيد، وجار حاليًا تفعيل المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى وهي (الأقصر، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية)، على أن يتم تفعيل المنظومة بجميع محافظات الجمهورية تباعًا.



وأوضحت الهيئة أن منظومة التأمين الصحي الشامل مقسمة إلى 6 مراحل، إذ تشمل المرحلة الثانية محافظات (قنا، ومطروح، والبحر الأحمر)، والثالثة محافظات (الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج، وكفر الشيخ)، والرابعة محافظات (أسيوط، والوادي الجديد، والفيوم، والمنيا، وبني سويف)، والخامسة محافظات (الدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية)، والسادسة (القاهرة، الجيزة، والقليوبية).



وأشارت الهيئة إلى البدء في أعمال التطوير بـ163 وحدة ومركز صحة أسرة في 5 محافظات بالمرحلة الأولى لتشغيل المنظومة، وجار إعداد 7 مستشفيات في الأقصر، و11 مستشفى في الإسماعيلية، و9 مستشفيات في جنوب سيناء، و6 مستشفيات في السويس، و11 مستشفى في أسوان لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى تأهيل القوى البشرية من خلال برامج تدريبية وتوعوية للاستعداد للعمل بالمنظومة، لافتةً إلى البدء في تسجيل بيانات المواطنين وفتح الملف العائلي لهم للاستفادة من خدمات المنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى.



وفي النهاية، ناشدت هيئة التأمين الصحي الشامل جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي الشامل (15344).