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مصر

تفشي"حمى الضنك" داخل مدن محافظة البحر الأحمر.. شائعة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:54 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
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نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تفشي وباء "حمى الضنك" وظهور حالات مصابة بالمرض داخل مدن "القصير –الغردقة" بمحافظة البحر الأحمر.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر عنه قبل قليل، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لظهور أي حالة مُصابة "بحمى الضنك" بمحافظة البحر الأحمر أو أي محافظة على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بهذا المرض بأي مدينة من مدن المحافظة، مُشددةً على أن مصر خالية تمامًا من أي أمراض وبائية، وأن الوضع الصحي بكافة محافظات الجمهورية آمن تمامًا.

وفى السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى تشكيلها فرق "الاستجابة السريعة" للاستعداد والاستجابة للأحداث الصحية الطارئة والتفشي الوبائي، وذلك لبناء كوادر طبية مُتخصصة على المستوى المركزي وعدد من محافظات الجمهورية، فضلًا عن توفير الكميات المطلوبة من الأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة أي أمراض وبائية طارئة في أي محافظة بالجمهورية حال حدوثها، لافتةً إلى أن آخر حالة مصابة بهذا المرض ظهرت في مصر منذ عام 2017، وتم التعامل معها على الفور ومعالجتها.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 02).
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