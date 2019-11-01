قطر تستحوذ على فندق أمريكي مقابل 310 مليون دولار

استحوذ صندوق قطر السيادي، على فندق "سانت ريجيس" التابع لمجموعة "ماريوت" العالمية في مانهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل 310 مليون دولار، وفقًا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" ووكالة "بلومبرج" الأمريكتين.



وذكرت التقارير الأمريكية، أن هذه الخطوة من شأنها أن تضيف مبنى جديد إلى مجموعة الفنادق الفاخرة المملوكة للإمارة الخليجية.



وأوضحت "بلومبرج" أن هذا الشراء يمنح هيئة قطر للاستثمار أصولًا أخرى لإضافتها إلى محفظة التوسع القطري في جميع أنحاء العالم، إذ قام صندوق قطر السيادي بزيادة استثماراته في الولايات المتحدة، بما في ذلك شراء حصص في عقارات نيويورك.



وقالت "وول ستريت جورنال" إن هيئة الاستثمار القطرية دفعت مبلغ 310 مليون دولار لامتلاك الفندق، بينما ستستمر مجموعة "ماريوت" العالمية في إدارة الفندق.



وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن قطر استحوذت على فندق "سان فرانسيسكو سان ريجيس" من مجموعة "ماريوت" منذ حوالي ثلاث سنوات، فيما دفع كيان آخر في قطر نحو 600 مليون دولار مقابل فندق "بلازا" في نيويورك العام الماضي، ولم تستجب المتحدثة باسم مجموعة "ماريوت" إلى طلبات الصحيفة الأمريكية للتعليق على الأمر، كما لم تتمكن من الوصول إلى سلطة قطر للتعليق.